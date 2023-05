Homem é condenado a 11 anos de prisão por matar vizinho na frente da avó

O vizinho, Gustavo de Jesus Monteiro Carvalho, foi morto na frente da avó e do padrasto em via pública da Vila Denocs, Sobradinho, em 2020

O Tribunal do Júri de Sobradinho condenou Mário Pereira Clementino a 11 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pelo assassinato de seu vizinho em 2020. A vítima, Gustavo de Jesus Monteiro Carvalho, foi morta na frente da avó e do padrasto em uma via pública da Vila Denocs, Sobradinho. O crime foi motivado por brigas no passado.

+

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o homem estava desarmado e conversando com familiares quando foi atingido pelos disparos. Diante disso, Gustavo não poderia ter uma reação defensiva.

Durante o julgamento, divulgado na última quinta-feira (18/5), a juíza disse que Mário efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a a vítima, que foi atingida fatalmente. Para a magistrada Iracema Canabrava, a quantidade de disparos demonstra “maior determinação do agente em realizar o homicídio”. Mário Clementino não poderá recorrer em liberdade.

A juíza ainda destacou os antecedentes do acusado e as circunstâncias do crime: “O crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa, já que a vítima teria sido atacada de surpresa, tendo sensivelmente reduzida a capacidade de ser furtar ao ataque, dada a dificuldades de compreensão do contexto fático em que estava inserida”.