Homem é baleado com vários tiros em Urussuquara, balneário de São Mateus

Um homem foi baleado na rua principal de Urussuquara, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (7). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima – que não teve idade divulgada – foi atingida por disparos na barriga, no ombro direito e na perna esquerda, e precisou ser socorrida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, no mesmo município.