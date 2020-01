Homem é atingido por tiros no joelho e nas nádegas em Barra de São Francisco

Na última sexta-feira (10), moradores do bairro Colina, em Barra de São Francisco, se assustaram com barulhos de tiros na parte da tarde. Houve correria no bairro, onde, segundo informações de moradores estaria acontecendo troca de tiros entre um desconhecido e a polícia militar.

Informações apontam que um rapaz que estaria no induto de Natal, e que seria presidiário de Vila Velha-ES, estava no bairro Colina com outra pessoa, sendo que um deles ao avistar a polícia no bairro tentou fugir, e que o mesmo possivelmente estaria armado.

Não se sabe ainda se houve troca de tiros ou não, mas um homem que tentava fugir e não teve seu nome divulgado acabou levando um tiro na altura do joelho e outro nas nádegas. A vítima acabou sendo detido e levado ao hospital Dr. Alceu Melgaço filho onde recebeu os primeiros socorros e em seguida encaminhado para a delegacia de polícia.

A polícia Militar do 11º BPM ainda não divulgou nota sobre o fato, o que deve acontecer nas próximas horas, porém, perante a nova lei, não divulgarão nomes e nem fotos das pessoas envolvidas em crimes.

(*Site Barra)