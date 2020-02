Homem é atingido com faca no peito na zona rural de São Mateus

Pitbull chega a 6 pontos e ocupa a quarta posição no Capixabão

Jogando de novo no estádio do Sernamby, já que o Linhares está sem estádio e mandou a partida para o alçapão mateense, o São Mateus venceu por 1 a 0, com gol do meia Gabriel.

O time do técnico Vevé conseguiu a segunda vitória na competição e subiu para a quarta posição, agora empatado em número de pontos com o Rio Branco, já que os dois têm seis pontos. Entretanto, o time capa-preta está em terceiro por causa do saldo de gol. O Linhares permanece na lanterna já que acumula três derrotas.

O único gol da partida saiu ainda no primeiro tempo. Aos 44 minutos, o lateral Maxwell levantou uma bola da esquerda e o meia Gabriel Silva cabeceou livre para garantir o triunfo do Sama.

No segundo tempo, o Linhares chegou a empatar mas a arbitragem anulou, marcando impedimento. A torcida mais uma vez compareceu ao estádio que teve aproximadamente 650 pagantes.

Na próxima quarta-feira (12), o São Mateus enfrenta o Atlético-ES no estádio Sernamby, partida válida pela quarta rodada do Capixabão. Já o Linhares vai ao Robertão enfrentar a equipe do Serra.