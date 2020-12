Homem é atacado a marteladas por mulher após ser acusado de traição

De acordo com uma amiga do casal, a mulher da vítima suspeitava que o marido estava tendo um caso extraconjugal. Ela seguiu o homem e descobriu que ele estava com uma vizinha

Uma mulher atacou o marido com um martelo, na noite de sexta-feira (4), após acusá-lo de traição. O crime aconteceu no bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica.

De acordo com uma amiga do casal, que presenciou toda a confusão, a mulher da vítima suspeitava que o marido estava tendo um caso extraconjugal. Foi então que ela decidiu segui-lo.

O homem estava em um bar, quando saiu do local e foi para a residência de uma vizinha, conhecida do casal. A agressora foi até a residência onde mora, para pegar um martelo, e voltou ao local onde o marido estava com a outra mulher.

Ao chegar no local, a agressora invadiu a residência e partiu para cima do homem. A amiga da agressora tentou separar a briga, mas também acabou sendo atingida.

Machucada, a amiga da agressora acionou a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao local, a suposta amante havia fugido. Já o homem foi conduzido para a delegacia, junto com a esposa, suspeito de agredir as mulheres.

Em depoimento, o homem contou que tem um relacionamento há 19 anos com a mulher e não a traiu. O motivo do ataque, segundo ele, seria o ciúmes por parte da esposa.

Durante a manhã deste sábado (5), o homem agredido e a mulher agressora permaneceram detidos na delegacia aguardando um desfecho do caso.

(*TV Vitória)