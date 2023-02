Homem é assassinado com vários tiros no Norte do ES

Noite de terça-feira (21) foi violenta no município. Além do homicídio, houve uma outra ocorrência em que uma mulher foi baleada

Um homem, de 27 anos, foi morto a tiros no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da noite de terça-feira (21). O crime aconteceu na Rua Alameda Bom Jardim. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Vanderlan Rodrigues Stieg e teria sofrido vários disparos.

Vanderlan teve o óbito confirmado quando os policiais chegaram ao local da ocorrência. A perícia foi acionada para inspecionar a cena do crime. Até o momento, não há informações sobre a motivação e a autoria do homicídio.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

Tentativa de homicídio

Ainda na noite de terça-feira, no bairro Santa Cruz, em Linhares, uma mulher, de 23 anos, foi atingida por um tiro na região lombar. Ela foi encontrada pela PM em um hospital particular da cidade. Os policiais foram até o local, onde a vítima contou que estava em um veículo, que não foi identificado, andando por uma rua quando sentiu que foi baleada.