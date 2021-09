Homem é assassinado com facada no Centro de Boa Esperança

A vítima, identificada como José Hilário dos Santos Paz, foi encontrada caída em um beco da rua Doutor Antônio Santos Neves, com um ferimento na altura do peito.

Segundo a PM, a vítima foi socorrida por uma ambulância e levada ao Hospital e Maternidade Cristo Rei, onde já chegou sem vida. A polícia informou, ainda, que no local, ninguém soube informar o que de fato havia acontecido, que apenas ouviram gritos de socorro vindos de dentro da casa de José Hilário.

Neste momento, o proprietário do imóvel, que mora em frente à casa onde a vitima residia, com outros três homens, adentrou ao local e encontrou José Hilário caído ao chão, com intenso sangramento.

A PM disse, também, que na tentativa de socorrê-lo, o homem retirou a vítima de dentro de casa, levando-a até a rua de cima, onde aguardou a chegada do socorro.

De acordo com a PM, duas das três pessoas que moravam com a vítima, não presenciaram o ocorrido, mas que, segundo relato dos mesmos, uma terceira pessoa conhecida apenas como “Galego”, estava com a vítima no momento.

A polícia informou que o homem não foi localizado até o fechamento da ocorrência para prestar esclarecimento dos fatos. No local, foram recolhidos dois aparelhos celulares, sendo um de propriedade da vítima e outro deixado na casa.

Até o momento, a autoria e motivação do crime são desconhecidas. O corpo da vítima foi encaminhado para o SML de Linhares. A delegacia de Boa Esperança investiga o caso.