Homem é assassinado com 11 tiros em Jaguaré

A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na noite de sexta-feira, uma motocicleta que havia sido roubada, minutos antes, em Linhares/ES.

Durante fiscalização no km 151 da BR 101, uma equipe da PRF recebeu informação sobre uma motocicleta que estava num local ermo, com o alarme disparando. Quando os policiais chegaram no lugar informado, encontraram uma Honda/Biz 125 abandonada.

Após consultas verificaram que a moto havia sido roubada há poucos instantes. A equipe da PRF adentrou a vegetação densa e realizou buscas, porém não encontrou ninguém nas proximidades.

A dona da motocicleta ainda não havia realizado o registro de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. Dessa forma, veículo foi devolvido para proprietária e a ocorrência encaminhada para o Departamento de Polícia Juduciária em Linhares/ES.