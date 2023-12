Homem é assassinado a vassouradas durante briga

Dois homens que já se conheciam começaram discussão, que evoluiu para briga; após ser agredida, vítima levou golpes de vassoura na cabeça

Uma discussão entre dois conhecidos terminou no assassinato de Jaelson de Oliveira, de 53 anos, no fim da noite de segunda-feira (11/12), em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A arma usada por Francis Júnior Cursino da Silva, 28, foi uma vassoura, apreendida pela Polícia Civil. Francis não havia sido preso até a publicação desta reportagem.

A namorada de Jaelson, de 51 anos, presenciou toda a violência, relatada posteriormente em depoimento à Polícia Civil. Segundo ela, os dois conhecidos iniciaram uma discussão, cujo tema não foi informado, que evoluiu para uma briga.

Jaelson, ainda de acordo com a mulher, foi agredido com socos e pontapés, até que caiu no chão. Foi quando Francis se armou com uma vassoura e começou golpear a vítima, na região da cabeça, usando o cabo do item de limpeza.

Segundo registros policiais, o cabo da vassoura foi quebrado em cinco pontos, por causa dos ataques feitos contra a vítima.

Francis fugiu em seguida do local, no bairro Jardim Interlagos, onde Jaelson acabou morrendo, antes da chegada do socorro médico.