Homem é assassinado a tiros em São Mateus

Jaislon sofreu disparos na perna direita e não resistiu aos ferimentos. Até o momento não há informações sobre autoria e motivação do crime Um jovem, de 24 anos, foi morto a tiros no bairro Seac, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (3). A vítima foi identificada como Jaislon Alcino, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Com inormações da Polícia Civil e A Gazeta.

De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas relataram terem ouvido vários disparos no local. A perícia identificou que a vítima sofreu perfurações na perna direita. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a possível motivação do crime.