Homem é assassinado a tiros em São Mateus

Um homem de 35 anos, identificado pela Polícia Militar como Cledinaldo Henrique, foi assassinado a tiros na noite de sábado (12), no bairro Vitória, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

A PM informou que uma equipe foi acionada com a informação de que um homem havia sido baleado e, ao chegar ao local, os policiais foram informados de que a vítima já havia sido socorrida pelo Samu para o Hospital Roberto Silvares. No hospital, a equipe médica confirmou que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. A dinâmica e a autoria do crime não foram divulgadas.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, e que a té o momento, nenhum suspeito foi preso. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

