Homem é assassinado a tiros com 15 tiros em Boa Esperança

Um homem, de 35 anos, identificado como Valter dos Reis, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (25), no município de Boa Esperança, no Norte do Espírito Santo.

Segundo a Polícia, o crime aconteceu na rua Rio de janeiro, bairro Vila Tavares, em frente o campo de futebol, e a vítima era proprietário de um bar na Comunidade de Santo Antônio, interior do município.

Ainda de acordo com a PM, Valter foi assassinado com tiros na cabeça, braço e tronco, dentro de seu carro, Fiat Pálio Sporting, de cor preta no bairro Vila Tavares, também em Boa Esperança.

A equipe que realizou a perícia no local identificou duas perfurações na lataria do lado esquerdo e uma do lado direito do carro, além de 15 perfurações na vítima entre orifícios de entrada e saída e também localizou, no interior do veículo, duas capsulas de munição calibre 380, cinco projeteis calibre 380, um carregador calibre 9 mm com 13 munições intactas, um papelote de cocaína, R$ 1.303,00, carteira documentos, e uma certificação de registro federal de arma de fogo.

A PM disse que uma mulher compareceu no local e relatou que seu esposo possuía uma arma registrada, porém, como ela não foi localizada no veículo, supostamente tenha sido roubada pelo autor dos disparos.

Até o momento, a autoria e motivação do crime são desconhecidas. O corpo foi encaminhado para o SML de Linhares. A Delegacia de Boa Esperança investiga o caso.