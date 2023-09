Homem e amante têm os cabelos raspados e são obrigados a desfilar amarrados em via pública

Por trás da punição estava Nazia, a esposa de Hussain. O desfile punitivo começou exatamente na entrada da casa de Shabana. Nazia e outras nove pessoas foram presas pelo incidente, considerado abusivo pelas autoridades locais.

A woman and a man's half of hair was chopped-off by her husband and in-laws and ties sandals around necks and paraded in the village, as a punishment on the suspicion of having an illicit relationship with him, in Lepakshi mandal of Sri Sathya Sai dist. #AndhraPradesh #Inhuman pic.twitter.com/2uMvHZ77vb

