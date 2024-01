Homem é agredido e preso após ser flagrado andando pelado pelas ruas

Imagens do circuito de segurança foram repassadas aos militares

Um homem de 35 anos foi preso, nessa quarta-feira (24 de janeiro), por importunação sexual, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele foi flagrado andando nu pelas ruas do bairro Planalto. Moradores o agrediram pois ficaram indignados com a prática do crime.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um morador procurou a corporação, pois encontrou o homem enquanto ia para o trabalho. Segundo ele, várias mulheres haviam relatado anteriormente que o suspeito estaria as importunando pelo bairro correndo atrás delas.

O morador, conforme registrado na ocorrência, falou para o suspeito usar a roupa, porém ele não atendeu aos pedidos. Diante disso, as demais pessoas que estavam na rua começaram a agredi-lo. Somente depois que ele resolveu se vestir.

O suspeito foi contido pelos moradores e entregue aos policiais. Os agentes identificaram lesões no rosto e diversos arranhões pelo corpo — joelhos, braços e ombros. O homem disse que andava nu pelo bairro, pois isso o satisfazia. Imagens de circuito de segurança foram repassadas aos militares que mostram ele nas vias.

A PM conduziu o suspeito para a Unidade de Atendimento Integrada (UAI) para a realização de exames. Após os procedimentos, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia.