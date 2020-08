Homem é acusado de contaminar mercadorias e chantagear supermercado

Exame Escolas distribuem máscaras a funcionários e alunos, afirma superintendente





Seis dias após a reabertura de escolas no condado de Cherokee, no estado da Geórgia, Estados Unidos, mais de 850 pessoas foram colocadas em quarentena. Casos de Covid-19, doença transmitida pelo novo coronavírus , voltaram a subir na região no fim do último mês.





Devido a isto, 826 alunos e 43 professores foram colocados em isolamento social, segundo a Newsweek.

Isto porque a região realiza um trabalho de rastreamento capaz de informar aos pais e aos alunos se houve contato com pessoas que testaram positivo para Covid-19. Todas essas pessoas e as instituições envolvidas foram notificadas.

O superintendente Brian Hightower se pronunciou aos pais, afirmando que não é possível manter distanciamento entre alunos e professores em determinados momentos. As máscaras são obrigatórias apenas para os funcionários. Mesmo assim, o equipamento é distribuído tanto para alunos como para as pessoas que trabalham nas instituições.

O superintendente disse ainda que crianças que apresentam sintomas gripais devem ser mantidas em casa. A escola campeã em número de pessoas afastadas é a Etowan High School, com 296 alunos e cinco funcionários.