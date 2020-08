Homem do grupo “Armas Apontadas para as bolas” atira no próprio pênis

Saiba as melhores preliminares e posições para chegar ao orgasmo feminino.

1 – Por que a mulher demora para gozar?

Esse é um verdadeiro tabu entre os homens, e isso atrapalha, e muito, na hora “h”. Aquela velha definição infantil de que “meninos têm pipi e mulheres têm perereca” acaba não sendo explorada da maneira correta, afinal de contas, ela explicita que há diferenças entre os gêneros, mas diz quais são elas. A questão é que os homens demoram, em média, certa de 10 segundos para ter uma ereção, enquanto as mulheres tendem a precisar do dobro de tempo para se sentirem excitadas. Além disso, o prazer masculino está muito ligado à penetração, enquanto, para nós, nem sempre o transa, em si, é suficiente para levar ao orgasmo. E essa diferença é explicada pela anatomia: a grande concentração de células nervosas se encontra no clítoris, e essa é uma das lições para fazer uma mulher gozar na cama.

2 – Como fazer uma mulher gozar: Não menospreze as preliminares

Essa é a primeira dica de ouro para todo homem que quer fazer uma mulher gozar. E olha, meu amigo, até hoje eu não conheci uma mulher que não goste desse aquecimento antes do exercício principal, viu? Portanto, para esquentar o terreno, nada melhor do que explorar as partes mais erógenas do corpo da mulher. Cada uma tem um mapa de prazer diferente, e o ideal é que você descubra onde são exatamente esses pontos. O nosso queridinho não pode ficar de fora de uma boa preliminar, também: o clitóris pode – e DEVE – ser estimulado, seja com os dedos, ou no sexo oral. Aliás, essa é a segunda dica!

3 – Sexo Oral

Se você adora que ela faça um sexo oral em você, nada mais justo do que devolver essa preliminar! Portanto, vamos acabar com esse papinho machista de que aquela chupadinha é trabalho feminino, ok? Agora, sempre existem aqueles bem intencionados que até vão dizer um “oizinho” pra ela com toda a boa vontade do mundo, mas que são mais perdidos do que cego em tiroteio. Por isso, fica a minha dica: observe, sempre, as reações da mulher durante o sexo oral. Mais pra direita, mais pra esquerda, mais rápido, coloca o dedo, agora a língua devem ser comandos atendidos com a riqueza de detalhes, afinal de contas, o segredo para fazer uma mulher gozar ainda nas preliminares vai estar, literalmente, na sua boca. Além disso, façam um favor para nós, mulheres. Conversem com seus amigos, deem essa “dica” de ouro: se é pra ter pressa, nem vale a viagem até lá embaixo. Calma, paciência e determinação são essenciais!

4 – Não subestime o poder da fala

É claro que existem mulheres que preferem um sexo mais comportado, mas, na hora “h”, uma boa sacanagem dita ao pé do ouvido tem o seu valor!Agora, se você estiver se perguntando como saber se ela gosta ou não da famosa “dirty talk”, principalmente nas primeiras vezes, é simples: durante o sexo, com certeza você vai descobrir, basta sentir o jeito dela. Até porque, meu amigo, se gostar da coisa, ela mesmo vai soltar algumas palavras quentes.

5 – Posições: A mulher por cima

Não precisa ser nenhum expert do sexo para entender o porquê a mulher, por cima, tem mais facilidade de gozar. Durante a penetração, que, aliás, nessa posição, é mais profunda, o clitóris fica livre para ser massageado e estimulado. Portanto, quando ela estiver por cima, ofereça uma “mãozinha” e você não vai ser arrepender!

6 – Papai e mamãe

Pode parecer uma posição bem clichê, mas eu te garanto que, no que diz respeito a fazer uma mulher gozar, ela tem muito valor. Ao contrário da lógica da primeira posição, nessa, o clitóris não pode ser estimulado com as mãos, mas a fricção com o corpo do parceiro pode levar a mulher ao delírio. Além disso, nessa posição, o pênis consegue chegar no anterior da vagina, um dos locais de maior excitação da mulher, aumentando ainda mais o prazer.

7 – Cavalgada ao contrário

Essa é uma posição para aquelas mulheres que curtem um jogo de submissão e sentem prazer com isso. Na cavalgada ao contrário, a mulher continua em cima do homem, o que lhe proporciona o caminho livre pra o clitóris, porém, ao invés de ficar de frente pro parceiro, ela fica de costas. O ângulo da penetração vai atingir, também, a parte anterior da vagina, e aí, meu amigo, fica muito mais fácil fazer uma mulher gozar. Isso sem falar na visão da penetração por trás, que, por si só, já é extremamente excitante. Viu como não existe muito mistério de como fazer uma mulher gozar? A grande arte é saber interpretar os sinais que nós damos durante o sexo e se preocupar com o prazer feminino tanto quanto o seu.

(*Meio Norte / Adulto)