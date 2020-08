Homem é detido pela PM com drogas na Serra

.

Neste fim de semana, policiais militares do 2º Batalhão detiveram oito pessoas e apreenderam armas, drogas, munições, recuperaram produtos de furto e roubo e cumpriram mandados, nos municípios de Boa Esperança, Mucurici, Pinheiros e Montanha.

No sábado (22), em Boa Esperança, militares da radiopatrulha e agentes do Serviço Reservado realizaram diligências e detiveram duas mulheres e um homem acusados de cometer vários roubos na região. Com eles foi apreendido um simulacro de arma de fogo e dois celulares da marca LG, roubados das vítimas no dia anterior.

Na zona rural do município, durante cumprimento de mandado, equipes policiais avistaram um homem com uma arma de fogo dentro de um bar. O indivíduo foi abordado e detido com uma espingarda calibre 28.

Em Mucurici, uma mulher foi detida por porte ilegal de arma de fogo. Com ela foi apreendida uma garrucha de fabricação caseira.

Já na sexta-feira (21), no bairro Galileia, em Pinheiros, militares realizaram cumprimento de mandado de busca e apreensão. Durante as buscas, foi encontrado na residência um revólver calibre 38, municiado com 24 munições. Uma pessoa foi detida.

No bairro Santo Antônio, um jovem de 24 anos foi preso com um pedaço de maconha. Ele foi localizado no interior de uma barbearia. Com a chegada dos policiais, ele ainda tentou dispensar o objeto, mas foi flagrado pelos militares.

Na Avenida Agenor Luiz Heringer, após informações sobre um suspeito de estar cometendo roubos na saída da cidade, policiais realizaram buscas e localizaram o acusado, porém ele conseguiu fugir pulando muros das residências. No local, foi apreendido um revólver calibre 32mm, com três munições e dois celulares que havia acabado de subtrair da vítima.

Em Montanha, um jovem de 21 anos foi detido com mandado de prisão em aberto. Ele é acusado do crime de homicídio.

Em outra ação na cidade, um casal foi detido durante atendimento a uma ocorrência de Lei Maria da Penha. No local, os militares constataram que o homem possuía um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de roubo. Ele já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Todos os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial para o registro das ocorrências.

