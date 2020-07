Homem é detido com entorpecentes e tenta subornar policiais militares em Marataízes

.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta segunda-feira (13), na BR 101, em São Mateus/ES, um homem com mandado de prisão em aberto aguardando cumprimento.

Equipe da PRF fiscalizava no Km 70, quando abordou um veículo Fiat/Strada de cor branca, com um ocupante. Em consulta aos sistemas policiais, foi verificado em desfavor do condutor, um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Cívil de Execuções Penais da Comarca de Nanuque, em 29/05/2018, pelo crime de roubo.

O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do municipio de São Mateus/ES, para as providências cabíveis.