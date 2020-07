Homem é detido com drogas em Itapemirim-ES

.

A droga estava acondicionada no porta-malas de um veículo Nissan Versa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na manhã de hoje (26), no km 337 da BR 101, em Guarapari/ES, 21,5 Kg se substância análoga a maconha.

Agentes realizavam fiscalização no km 337 da BR 101, quando abordaram o veículo Nissan Versa com dois ocupantes. Ao procederem a vistoria no veículo, localizaram no interior do veículo no banco traseiro, acondicionados em sacos plásticos, 22 tabletes de substância análoga a maconha, totalizando aproximadamente 21,5Kg. O condutor disse aos policiais que era motorista de aplicativo. Já o passageiro afirmou ter adquirido droga pelo valor de R3.000,00, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Os envolvidos, bem como o veículo e o entorpecente, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Guarapari/ES.