Homem é detido após cometer assalto em Jardim Camburi

Na noite da última quinta-feira (04), a Polícia Militar apreendeu em Cachoeiro de Itapermirim uma arma de fogo e recuperou um automóvel poucas horas depois de ter sido roubado.

Por volta das 20h30min, a equipe de Moto Patrulha recebeu informações a respeito de um roubo em andamento. Desta forma, policiais militares intensificaram o patrulhamento, vindo a se deparar com dois indivíduos a bordo de uma motocicleta. Os suspeitos empreenderam fuga sendo acompanhados pela guarnição, no entanto perderam o controle, vindo ao solo. Foi realizado a abordagem e apreendido com os mesmos, uma arma de fogo tipo garrucha e recuperado o aparelho celular que havia acabado de ser roubado. Os suspeitos e o material apreendidos foram encaminhados a Delegacia da cidade.

Já no bairro União, policiais militares foram informados de que três indivíduos em um veículo Celta efetuaram disparos de arma de fogo na praça do bairro. Durante diligências no intuito de localizar o veículo, a equipe visualizou um carro parado em local de difícil acesso, e durante a aproximação os suspeitos empreenderam fuga, não sendo possível alcançá-los. O veículo tratava-se de um carro roubado horas antes, desta forma, foi feito contato com o proprietário que providenciou a remoção.

