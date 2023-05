Homem descumpre medida protetiva e tenta agredir mãe cadeirante

O homem faz uso de tornozeleira eletrônica e teria rompido o equipamento. Ocorrência foi registrada em Cacimbinhas, Alagoas

Um homem, 28 anos, foi preso suspeito de descumprir medida protetiva e tentar agredir a mãe cadeirante, nesse domingo (28/5), em Cacimbinhas, Alagoas. O autor faz uso de tornozeleira eletrônica.

Conforme consta no relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), o suspeito teria medida protetiva e não poderia se aproximar da mãe. Ele, porém, teria adentrado na casa dela e tentado agredi-la. As irmãs do suspeito, para proteger a mãe cadeirante, tomaram à frente e acabaram agredidas pelo autor.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou o suspeito deitado em um quarto, nos fundos da residência, com a tornozeleira rompida.