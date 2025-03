Homem descumpre medida protetiva ao enviar mensagem para a ex via Pix

Homem foi preso após se comunicar com a ex por meio da mensagem via PIX. Além disso, ele mandou flores e um cartão para a família dela

Um homem, que não teve a idade informada, foi preso, nessa segunda-feira (10/3), por enviar mensagens via Pix para a ex-companheira e mandar flores com um cartão para uma familiar dela, o que configura descumprimento de medida protetiva. O caso ocorreu em Patos de Minas (MG).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem usava as transferências de dinheiro via Pix para se comunicar com a mulher, já que estava bloqueado em todas as redes sociais.

À corporação a mulher contou ainda, que além das mensagens bancárias, o homem enviou flores acompanhadas de um cartão para uma parente da vítima.

Ainda conforme a PM, a ação é um descumprimento de medida protetiva, pois o homem tentou fazer contato com a vítima e a família. Provas das tentativas de contato foram reunidas, incluindo registros bancários e testemunhas. O suspeito foi preso em casa.