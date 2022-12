Homem descobre traição pela babá eletrônica e tem reação drástica

O caso aconteceu no Reino Unido. Após descobrir a traição, Marek Fecko tentou matar o amante com uma faca

Um babá eletrônica foi o motivo de uma briga de casal que terminou com o amante processando o homem traído. Em entrevista ao The Mirror, um jovem chamado Marek Fecko disse que descobriu uma traição da esposa por meio do dispositivo e o caso, que aconteceu em Carlisle, no Reino Unido, acabou na Justiça.

No dia da descoberta, o homem, que já estava desconfiando do adultério há cinco meses, acessou a babá eletrônica pelo celular. A câmera estava virada para baixo, porém, ainda era possível ouvir os sons do ato sexual.

Marek, então, foi até a casa e ameaçou o amante, de quem ele era colega, com uma faca de cozinha. Por conta do perigo que passou, o homem processou o marido de sua “affair“. No tribunal, o juiz responsável pelo caso, Nicholas Barker, disse ao réu: “É claro que você ficaria chateado e zangado com esse ato de infidelidade; afinal, você estava casado há 11 anos e tinha uma família unida. [A vítima] era um colega de trabalho”.

Apesar de não ter ido para a prisão, Marek recebeu uma ordem de serviços comunitários de 18 meses, com 120 horas de trabalho não remunerado. Além disso, uma ordem de restrição impedirá qualquer contato com a vítima por um ano. O réu e a vítima não trabalham mais juntos.