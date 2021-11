Homem deixa carta ‘ácida’ para vizinho após descobrir que ele estar dormindo com sua esposa

Imagem divulgada repercutiu entre os internautas e recebeu diversos comentários

Compartilhada recentemente no site Reddit, uma mensagem repercutiu entre os internautas após um homem divulgar uma carta que enviou ao vizinho depois de descobrir que este estava tendo um caso com sua esposa.

Confira a seguir o texto completo da mensagem enviada ao vizinho e que viralizou:

“Eu só queria que soubesse que você está dormindo com alguém que é casado e não temos um relacionamento aberto, então você não deveria estar fazendo isso com ela. Eu entendo que você se sinta sozinho às vezes, então não me importo se você vier tomar uma cerveja de vez em quando enquanto estou fora, mas no futuro você poderia me avisar para que eu possa limpar seu estacionamento, por favor. Saudações, nº 86″.

Como era de se esperar, os internautas aproveitaram a oportunidade e compartilharam suas impressões sobre a iniciativa do homem, deixando mensagens como: “Esta carta é patética”.

Mas e então, está curioso e quer ver a carta que repercutiu? Veja abaixo a imagem publicada.