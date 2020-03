Homem deixa carro cair em rio 10 minutos após tirar carta de motorista; assista

arrow-options Reprodução Carro era recém emplacado

Dez minutos após ter pego sua primeira carteira de motorista, um homem identificado pela mídia local como Zhang deixou seu carro recém emplacao cair em um rio na cidade de Guizhou, na China. O chinês estava atravessando uma ponte estreita, quando, ao mexer no celular, se distraiu e virou o carro em direção ao rio, se afundando na água.

“Quando estava dirigindo o carro , peguei o meu celular para ver mensagens. Eu me deparei com duas pessoas diante de mim na ponte. Fiquei nervoso e virei repentinemente para a esquerda”, afirmou o motorista ao site Unilad. Ele conta que as mensagens que havia recebido eram de parabenização pela licença para dirigir .

O motorista estava dentro do carro quando o veículo começou a afundar, mas conta que não conseguia abrir a porta do motorista. Ele atravessou o veículo e conseguiu sair por outra porta. “Felizmente, o carro flutuou por um tempo. Caso contrário, talvez eu nunca tivesse saído”, relatou. Assista ao ocorrido: