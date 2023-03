Homem decide fazer sexo com prostituta e culpa esposa: “Rejeitado”

À coluna Dear Deidre, do The Sun, um leitor anônimo disse que pensa em pagar por sexo e que sua esposa “o levou a isso”

Relacionamentos de longa duração sempre passam por altos e baixos, principalmente no que diz respeito a sexo. É o caso de um leitor anônimo que escreveu um desabafo à coluna Dear Deidre, do portal britânico The Sun.

De acordo com o homem, que tem 39 anos e é casado há 15, desde a chegada do segundo filho do casal, a intimidade entre ele e a esposa tem sido “proibida”.

Em meio a isso, o leitor confessa que está atraído por uma colega de trabalho 10 anos mais nova, mas para evitar o drama, está pensando em contratar uma prostituta.

“Estou pensando em encontrar alguém que eu possa pagar por sexo regularmente (…) ao longo dos anos, fiquei triste, com raiva, frustrado e, às vezes, deprimido. Estou infeliz”, escreveu o rapaz, que ainda disse se sentir extremamente rejeitado.

Para a colunista, embora a frustração do leitor seja legítima, trair não será a melhor solução e poderá trazer mais problemas.

“Você precisa falar honestamente com sua esposa. Pense na época em que ela gostava de sexo. O que aconteceu? O que mudou? Diga a ela como a falta de intimidade está fazendo você se sentir tão para baixo e que seu relacionamento está em risco”, indicou.