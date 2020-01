Homem de 55 anos tenta estuprar adolescente de 14 anos em matagal

Allan White/ Fotos Públicas Mulher olhou WhatsApp do namorado quando ele foi ao banheiro

Uma mulher de 25 anos foi presa na madrugada desta segunda-feira (6) após ameaçar de morte o namorado, de 26, após encontrar conversas dele com outras mulheres no WhatsApp na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A suspeita usou duas facas para tentar ferir a vítima, segundo a polícia.

O casal estava bebendo em uma loja de conveniência do bairro Parque Novos Estados antes da briga. A vítima contou aos policiais que a mulher acessou o seu celular quando ele foi ao banheiro.

A mulher ameaçou o namorado de morte com duas facas na casa dele, disse em depoimento. A Polícia Militar foi acionada e a mulher insistia com as ameaças, mesmo na presença dos militares. Ela disse ainda que não tinha medo dos policiais e que iria matar o namorado.

Ela tentava atingir o companheiro com golpes de faca e foi algemada e encaminhada para a delegacia. O caso foi registrado como ameaça.