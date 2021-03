Homem dado como morto volta à vida na mesa de autópsia; entenda

Getty Images/iStockphoto – O homem foi declarados como morto pelos médicos

Na Índia , um homem que foi declarado morto pelos médicos após um grave acidente de moto, deu sinais de vida quando já estava na mesa de autópsia , pouco antes do início do exame. As informações são da agência de notícias AFP.

O homem tem 27 anos e é da cidade de Mahalingapur. Após o acidente, ele foi levado a um hospital privado em estado crítico de saúde no último fim de semana, e, ao chegar no local, os médicos o declararam morto.

Depois, o “corpo” da vítima foi transferido pela família a um hospital público na região, onde a autópsia seria realizada na segunda-feira (01). De acordo com os familiares do homem, o médico percebeu sinais de vida no paciente quando viu que o corpo se movia repentinamente na mesa de autópsia.

Um funcionário dos serviços de saúde confirmou a situação à AFP e disse que a vítima foi levada imediatamente a outro hospital, onde segue em recuperação. Além disso, o funcionário reconheceu que os médicos do primeiro hospital mostraram sinais de “mau critério”.