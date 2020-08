Homem dado como ‘assassinado’ é achado vivendo escondido em floresta 5 anos depois

O governador do estado de nova York, Andrew Cuomo, afirmou que a postura do governo de Donald Trump diante da pandemia do coronavírus é “pior erro do governo na história moderna” dos Estados Unidos .

Cuomo fez a declaração para alertar estados republicanos, como Texas e Flórida, que agora têm aumento na incidência da Covid-19 em seus territórios.

Cuomo afirmou ainda que o governo federal não leva a crise pandêmica a sério e aponta para Nova York como um exemplo da destruição que o novo coronavírus é capaz de causar. “Foi um erro negar a realidade do que aconteceu em Nova York”, afirmou também.

O governador afirmou que o aumento de casos se dá pelo fato de os governadores seguirem as diretrizes do governo Trump e de republicanos, escolhendo pela política de reabertura econômica mesmo quando o cenário ainda não é seguro.

Em seu Twitter, Cuomo também publicou uma série de posts criticando o governo federal e a postura do presidente Trump . Ele afirmou que a Covid-19 não é um assunto a ser politizado e que ” máscaras não deveriam ter se tornado símbolos políticos”.

“Nenhum de nós está a salvo até todos nós estarmos. Diga a verdade, senhor presidente”, escreveu.

COVID isn’t a political issue and it should never have been politicized.

Masks should never have been turned into political symbols by the president.

None of us are safe until all of us our safe.

Tell the truth, Mr. President.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 3, 2020