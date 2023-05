Homem convida ex para ser madrinha de seu casamento escondido da noiva

O caso foi discutido em podcast e surpreendeu a web. “Eu sempre quis ver você caminhar até o altar para mim”, teria dito o rapaz

O caso de uma mulher que foi convidada para ser madrinha de casamento do ex-namorado — sem o conhecimento da noiva dele — veio à tona no podcast britânico Glaswegian Girls Overheard. A situação, claro, surpreendeu os internautas.

A jovem participou do programa por meio de uma mensagem anônima e revelou ter namorado o rapaz por cinco anos na adolescência. Depois do término, o homem teria engatado romance com uma amiga dela, apelidada no podcast de Betty.

Atualmente casada e com dois filhos, a mulher foi supreendida ao receber uma ligação do ex a convidando para o enlace deles. “Eu sempre quis ver você caminhar até o altar para mim”, teria dito o antigo namorado, que conseguiu o novo número dela por meio de um amigo em comum.

“Eu desliguei o telefone”, relatou a participante do podcast. “Finalmente contei a Betty e, até onde eu sei, o casamento deles aconteceu mesmo assim. O casal segue junto. Pobre garota… ele é um canalha”, finalizou, deixando as apresentadoras e os ouvintes boquiabertos.

E você, como reagiria se descobrisse que o seu noivo convidou uma ex-namorada para ser madrinha do seu casamento?