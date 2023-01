Homem confundido com morto no Sul do ES está pescando

Familiares dizem que o pescador saiu para trabalhar em alto-mar sem avisar ninguém e ficou incomunicável. Polícia vai apurar o que aconteceu.

Familiares do pescador que foi confundido com um homem que morreu disseram que o parente havia saído para trabalhar sem avisar ninguém. O pescador foi dado como morto pela família, que disse só ter descoberto o engano depois de ver que estava velado um corpo que não era do parente. O caso aconteceu nesta semana em Piúma, no Sul do Espírito Santo, e a polícia vai investigar o que aconteceu. As informações são do G1.

Segundo parentes, o pescador Maciel Fernandes do Santos, de 41 anos, saiu para pescar em alto-mar e ficou incomunicável.

De acordo a sobrinha do pescador, Luanna Sant’anna, a confusão começou quando, na tarde de segunda-feira (9) houve um assassinato no bairro Céu Azul, também em Piúma.

“Chegaram lá em casa e falaram: ‘olha, seu tio tá morto'”

“Chegaram lá em casa e falaram: ‘olha, seu tio tá morto’. Foi aquele desespero e aí minha mãe e o meu irmão foram lá, mas os policiais não deixaram eles entrar. Eles viram só a cabeça dele. A cabeça estava toda cheia de sangue. O cabelo era idêntico ao do meu tio, e a cor negra também”, disse a sobrinha.

Em seguida, segundo Luanna, os familiares começaram com os trâmites para a liberação do corpo, a fim de realizar o velório e o sepultamento da vítima.