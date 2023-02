Homem condenado por homicídio é preso em Portugal pela Interpol

Recife/PE. A Polícia Federal em Pernambuco, por meio da Representação Regional da Interpol, procedeu a publicação da difusão vermelha que resultou na prisão efetuada pela Interpol portuguesa, de um brasileiro de 40 anos, natural e residente em Recife/PE.

O Pernambucano foi condenado por um fato ocorrido em 16 de janeiro de 2011 quando conduzia um veículo em alta velocidade, com sinais de embriaguez e na contramão colidiu com uma motocicleta e um veículo atropelando três pessoas sendo que duas delas vieram a falecer.

O homem teve sua condenação a mais de 25 anos de reclusão no dia 15/08/2014 pelo 1º Tribunal do Juri da Capital e, após recursos dentro do processo, a manutenção definitiva pela prisão preventiva foi decretada no dia 04/08/2022 com validade até 04/02/2042, tendo ficado foragido do Brasil nesse período.

Por conta disso, seu nome foi colocado na difusão Vermelha no dia 19/08/2022, por solicitação da justiça pernambucana, quando a partir daí passou a ser procurado nos 190 países que compõe a Interpol – A Organização Internacional de Polícia Criminal.

A Polícia Federal já comunicou a sua prisão à Justiça Pernambucana e será providenciada a sua extradição ativa de Portugal para Recife/PE, o que ocorrerá após a autorização do tribunal competente para julgar o correspondente pedido de extradição em Portugal. Sendo autorizado, após as formalidades legais, representantes da Polícia Federal serão designados para escoltar o preso de volta ao Brasil, em que será recolhido à prisão e permanecerá a disposição da 1º Tribunal do Júri da Capital/PE.

