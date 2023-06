Homem condenado por assaltos na Paraíba é preso nos EUA pela Interpol

Recife/PE. A Polícia Federal em Pernambuco, por meio da Representação Regional da Organização Internacional de Polícia Criminal, publicou difusão vermelha contra um indivíduo brasileiro, natural de João Pessoa/PB, que foi preso pela Interpol americana, em Massachusetts/EUA.

O homem foi condenado por fato ocorrido em 17 de fevereiro de 2015 quando, na companhia de outros pessoas, utilizando-se de arma de fogo e com emprego de violência realizou vários assaltos em postos de gasolina na Paraíba.

Diante dos crimes cometidos, o indivíduo foi condenado a 5 anos de reclusão no dia 16/03/2017, pela 4ª Vara Criminal da Paraíba e, após cumprimento de parte da pena em regime aberto, não compareceu para marcar presença na Penitenciária de Segurança Média Juiz Hitler Cantalice, no dia 17/06/2018, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva no dia 28/02/2021, tendo ficado foragido do Brasil nesse período.

Seu nome foi colocado na difusão Vermelha por solicitação da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça da Paraíba, quando a partir daí passou a ser procurado nos 190 países que compõe a Interpol.

A Polícia Federal já comunicou a prisão do indivíduo à Justiça Paraibana e será providenciada a sua extradição de Massachusetts/EUA para João Pessoa, o que ocorrerá após a autorização do tribunal competente para julgar o correspondente pedido de extradição nos Estados Unidos.

Sendo autorizado, após as formalidades legais, representantes da Polícia Federal serão designados para escoltar o preso de volta ao Brasil, em que será recolhido à prisão e permanecerá a disposição da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça da Paraíba.

Comunicação Social da Polícia Federal em Pernambuco

E-mail: [email protected]

Contato: (81) 2137-4076

Fonte: Polícia Federal