Homem compra casa com dinheiro enviado por engano pela Globo

Aposto que um dia você já sonhou em receber uma bolada em dinheiro, vindo de onde vier. Não é mesmo? Pode ser em espécie ou mesmo via pix. Afinal, o dinheiro pode realizar muitos sonhos, inclusive, o de comprar a casa própria.

No dia 27 de dezembro, a Globo depositou por engano a quantia de R$ 318 mil na conta de Marcos Antônio Rodrigues dos Santos.

A emissora entrou na justiça para recuperar o valor depositado por engano. Pois, após notar o valor que foi parar em sua conta, o cidadão decidiu comprar uma casa própria com o dinheiro. Quando a emissora percebeu o erro e entrou em contato para pedir a quantia de volta, ele afirmou que não tinha como devolver, pois Marcos Antônio achou que tinha ganhado alguma promoção, por isso ficou com a quantia. Após o Réveillon, ele deu entrada em um imóvel próprio. O processo corre na 3ª Vara Cível do Rio de Janeiro.

A Globo havia feito um acordo trabalhista e, mediante decisão judicial, fez a transação bancária. O setor responsável alegou que “um lapso” fez um funcionário enviar a quantia para a conta errada, que pertence a Marcos Antônio Rodrigues dos Santos, que não tinha nada a ver com a história.

No entanto, dias depois o setor jurídico da Globo fez contato para pedir a devolução do valor. O caso está parado porque a emissora disse que a causa vale R$ 1 mil, o que não corresponde à realidade no entender do juiz Luís Felipe Negrão.