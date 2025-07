Homem com facadas em partes íntimas é encontrado morto no Norte do ES

Vítima estava sem documentos e ainda não foi identificada; a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação

Um corpo foi encontrado, na manhã deste sábado (26), no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ao chegar ao local, policiais militares encontraram a vítima com marcas de sangue. Foi constatado que havia quatorze perfurações pelo corpo.

Ainda de acordo com os agentes da Polícia Militar (PM), a maioria das feridas estava localizada nas partes íntimas. A vítima estava sem documentos e ainda não foi identificada. Também não foi encontrado, no local, nenhum objeto que teria sido utilizado no crime.