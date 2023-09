Homem com estômago lotado de cocaína surpreende a PF em aeroporto

Suspeita é que passageiro estivesse com mais de 100 cápsulas da droga na barriga. Ele foi preso pela PF ao tentar embarcar de Belém a Paris

A Polícia Federal (PF) prendeu, nessa quinta-feira (7/9), um homem que tentou embarcar para Europa com mais de 100 cápsulas recheadas de cocaína no estômago.

O passageiro, venezuelano, foi abordado no Aeroporto Internacional de Belém e estava a caminho de Paris, na França. Ao ser flagrado no tráfico internacional de drogas, foi levado ao Pronto Socorro Municipal (PSM) para que pudesse expelir as cápsulas.

Ele foi abordado pelos investigadores enquanto esperava o voo para Lisboa – em conexão a Paris. A prisão ocorreu na área restrita, após o passageiro já ter feito a imigração.

Ao ser entrevistado, o suspeito confessou que tinha engolido droga para levá-la na Europa. Com isso, foi levado ao Hospital da Aeronáutica de Belém para a retirada segura da droga.

“O raio-x confirmou que havia cerca de 80 cápsulas no estômago, quantidade incomum, o que assustou a equipe policial. Em seguida, o preso foi encaminhado ao PSM, onde começou a expelir a droga ainda nesta manhã de sexta (8), sob custódia de policiais federais”, informou a PF por meio de nota.

O homem teria engolido as cápsulas no Suriname, com ajuda de pasta de dente ou lubrificante, após tomar laxante.

A polícia ressaltou que o entorpecente tende a ficar no corpo entre 24 horas e 36 horas, tempo suficiente para que ele viajasse até a França.

A quantidade apreendida em casos assim costuma ser em torno de 40. O preso em Belém, porém, tinha o dobro. O tipo de droga, nessa modalidade, geralmente é cocaína salinizada, mais concentrada, acrescentou a PF.