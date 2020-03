Homem coloca fogo na própria casa em Vila Velha

No momento do incêndio, os pais e o irmão da ex-companheira do suspeito estavam no primeiro andar da casa e perceberam as chamas

Um homem de 47 anos está internado com escolta da Polícia Militar, por suspeita de incendiar a própria casa, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. De acordo com familiares do suspeito, ele ateou fogo na residência por não aceitar o fim do relacionamento com a esposa, que teria saído de casa há uma semana. Familiares da mulher moram no local.

O caso aconteceu na noite do último sábado (07). Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi resgatado dentro de um banheiro e encaminhado para o hospital Jayme Santos Neves, na Serra. No momento do incêndio, os pais e o irmão da ex-companheira do suspeito estavam no primeiro andar da casa e perceberam as chamas.

O Corpo de Bombeiros esteve no local na manhã deste domingo (08) e a casa foi interditada. De acordo com os bombeiros, o estado de saúde do suspeito é estável e ele permanece internado com escolta da PM.

Familiares da mulher relataram que o relacionamento dela com o suspeito durou 20 anos. O casal tem duas filhas, de 24 e 10 anos. A filha mais velha disse que recusa a voltar para a casa do pai. Ainda segundo familiares, o homem nunca agrediu a mulher fisicamente, mas há relatos de histórico de violência psicológica.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vila Velha e será investigado pela Polícia Civil.

