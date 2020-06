Homem coloca fogo em ônibus em Brasília e grita: “Fora, Bolsonaro”

Reprodução Ônibus foi queimado por manifestante

Um homem, de identidade não divulgada, ateou fogo em um ônibus na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta quinta-feira (25). Em nota, a Polícia Militar informou que o homem “teria espalhado gasolina dentro do veículo e depois ateado fogo. Em seguida, ele desceu do ônibus e gritou “Fora, Bolsonaro”.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, “trata-se de um manifestante que já foi detido e o incêndio controlado”.

De acordo com a cobradora que estava no ônibus, o homem embarcou no veículo, que faz o trajeto próximo à Esplanada dos Ministérios, e ateou fogo no coletivo. 10 pessoas estavam no ônibus mas ninguém se feriu.