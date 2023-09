Homem chuta, soca e arrasta companheira pelos cabelos

Caso ocorreu em Luziânia, no Entorno do DF. Imagens mostram a mulher sendo agredida pelo marido no meio da rua

Imagens gravadas por populares mostram o momento em que um homem agride uma mulher no meio da rua no Entorno do Distrito Federal. O caso foi registrado nesta quarta-feira (6/9) no município goiano de Luziânia, na rua 11.

O vídeo mostra o homem chutando a mulher, que, segundo vizinhos disseram a policiais, seria a esposa dele. Ele ainda a puxa e a arrasta pela rua. A agressão só para quando a mulher consegue bater na porta de um vizinho e pedir ajuda.

Segundo informações preliminares, por volta das 23h30, vizinhos ouviram gritos. Eles chegaram a acionar a Polícia Militar (PMGO), mas, quando a equipe chegou ao local, o casal não estava mais na rua.

Os PMs chegaram a bater na porta da casa indicada como sendo do homem, mas não foram atendidos. Por isso, o homem responsável pelas agressões e a possível motivação ainda não foram identificados. A PM trabalha em conjunto com a Polícia Civil (PCGO) para identificar os envolvidos.