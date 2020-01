Homem cai de viaduto durante luta com assaltantes em Porto Alegre

arrow-options Divulgação/Polícia Militar O homem caiu do Viaduto José Loureiro da Silva, no centro de Porto Alegre

Um homem, que não teve sua identidade revelada, caiu do viaduto José Loureiro da Silva, no centro de Porto Alegre (RS), durante um assalto nesta terça-feira (7). Ele sofreu uma lesão no quadril, mas estava consciente quando foi levado ao hospital.

Segundo o UOL , o homem teria relatado à polícia que a queda ocorreu quando foi abordado no viaduto por dois homem que tentavam assaltá-lo. Ele teria tentado reagir, motivando uma luta corporal com os assaltantes – um deles armado com um facão. Em meio à luta, ele teria caído.

No entanto, segundo a polícia, testemunhas que observaram o ocorrido relataram que o homem se assustou ao ser assaltado e pulou do viaduto . Os policiais estão buscando imagens de câmeras de seguranças para esclarecer o caso. Ninguém foi detido até o momento.