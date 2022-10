Homem atropela sargento da PM após discussão no trânsito; vídeo

Um desentendimento no trânsito resultou no atropelamento de um Sargento da Policia Militar e seu cachorro na manhã desta terça-feira (11), no Centro de Macapá (AP).

De acordo com informações, Adalberto Barreto Marques e o sargento Arinaldo Marques do Nascimento, são vizinhos e estavam indo para uma audiência no fórum da cidade, que aconteceria as 9h, mas acabaram se encontrando em um sinal de trânsito próximo ao fórum.

Ninguém soube precisar o motivo da audiência, nem como e o por que eles voltaram a se desentender. A briga ficou mais acalorada quando ambos chegaram no cruzamento da Avenida FAB.

Foi lá que Adalberto e Arinaldo entraram em vias de fato, que terminou com o atropelamento do PM da reserva, como mostram os vídeos gravados pelos circuitos de câmeras da redondeza e por celulares de pessoas que passavam no momento.

Ainda segundo informações, um delegado da Polícia Civil (PC) que presenciou o fato, perseguiu Adalberto por várias ruas e avenidas da zona norte da capital. Quando o mesmo conseguiu interceptar o veículo do acusado, ele partiu para cima e tentou agredir a autoridade.

Enquanto isso, militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) foram acionados para atender a ocorrência. Chegando no local, encontraram apenas o sargento Arinaldo caído ao chão com fratura na perna esquerda. Ele foi levado por uma ambulância até o Hospital de Emergências (HE), onde segue internado.

Na confusão, um cachorro que estava no carro do militar e fugiu durante a briga, também foi atropelado e morto.

A polícia informou que o homem preso responde a pelo menos 17 processos, a maioria por agressão e ameaça.

