Homem atira em amigo após descobrir traição com namorada

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por um homem suspeito de atirar contra o amigo, de 23 anos, após descobrir que a namorada mantinha relação com o rapaz. O caso aconteceu no Acampamento Saturnino de Brito, na Asa Sul, na noite dessa sexta-feira (14/10).

Autor e vítima moravam na mesma residência e teriam iniciado a amizade enquanto eram presidiários. Mais informações não foram repassadas, a fim de preservar o andamento da investigação.

O baleado foi socorrido pelos Corpo de Bombeiros do DF e levado ao Hospital de Base com perfuração no abdômen, porém consciente e estável.