Homem atingido com golpe de facão na cabeça em Braço do Rio

Um homem identificado pelas iniciais Q.Q.E., de 42 anos foi agredido com um golpe de facão na cabeça, quando se encontrava em casa na rua Juliana Maia da Rocha, no Bairro Nossa Senhora da Conceição, no Distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra. O crime aconteceu por volta das 2 horas desta sexta-feira.

Devido à gravidade do ferimento o homem foi transferido para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. O socorro foi prestado por um morador do bairro já que no Pronto Socorro não havia ambulância – a única que tem se encontrava em socorro a uma pessoa para o hospital de São Mateus quando a mulher da vítima procurou socorro,

Os policiais que atenderam à ocorrência não conseguiram ouvir a vítima que estava muito debilitada devido ao ferimento na cabeça que provocou lesão grave, por isso não tiveram informação sobre a autoria do crime.