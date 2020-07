Homem armado assalta mulher na descida do Porto

Os casos de covid-19 aumentam a cada dia no município de São Mateus. Somente nos primeiros dias do mês de julho foram registrados 246 casos. Enquanto a taxa média de isolamento social diminui, o movimento nas ruas, bares e praias só cresce.

No início da noite desta segunda-feira (13), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), registrou mais 21 casos. No acumulado deste o início da pandemia, o Município registra 932 casos, com 23 mortes e 492 curados.

A faixa etária com 30 a 39 anos segue liderando com 244 casos.

Guriri tem 209 pessoas infectados, o Sernamby tem 81 e o Boa Vista 52.