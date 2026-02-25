Homem arma emboscada e mata jovem por quem nutria “amor platônico”

Suspeito roubou bolsa da vítima e a convenceu a ir até a casa dele para recuperar o objeto. No local, usou um fio para matá-la enforcada

Um homem de 37 anos, suspeito de assassinar a jovem Luana Carolina de Paulo Melo, de 27 anos, no município de Araguari (MG), foi localizado e preso em Goiânia, na madrugada dessa terça-feira (24/2). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o autor do crime era viciado em crack e cultivava um “amor platônico” e “obsessão” pela vítima.

De acordo com a PMMG, no último domingo (22/2), o suspeito teria atraído Luana para a casa dele sob o pretexto de devolver uma bolsa que ela havia perdido há semanas. No local, os dois começaram uma discursão. Durante a briga, o homem usou um fio de extensão elétrica para enforcar e matar a vítima.

No dia seguinte ao crime, o suspeito fugiu do município de Araguari com a mota e o celular de Luana.

Após troca de informações entre policiais militares de Minas Gerais e Goiás, o paradeiro do suspeito foi identificado.

Os militares localizaram o criminoso no centro de Goiânia e o prenderam em flagrante pelo crime de feminicídio em Araguari. O suspeito foi encaminhado à Central Geral de Flagrantes (CGF) para realização das providências cabíveis.

O corpo de Luana foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para ser submetido ao exame de necrópsia e, posteriormente, deve ser liberado à família.

Amor platônico por trás do crime

O corpo de Luana foi encontrado pela filha do autor do crime, que morava com ele. A jovem havia saído na noite anterior e só voltou para casa na manhã do dia seguinte, quando achou o corpo coberto por uma toalha e uma cortina.

A filha do criminoso acionou as equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), mas a vítima já estava sem vida.

De acordo com a PMMG, testemunhas relataram que o suspeito nutria um amor platônico e doentio por Luana. O homem teria furtado uma bolsa da vítima, que achou ter perdido o objeto, apenas para criar um motivo para encontrar Luana pessoalmente.

O autor disse ter encontrado a bolsa e pediu que Luana fosse até a casa dele para pegar o objetivo de volta. No local, cometeu o crime.

A Polícia Civil de Minas (PCMG) investiga o caso.