Homem-Aranha chegará ao jogo Marvel’s Avengers exclusivamente no PlayStation

Reprodução/PlayStation Blog Jogo Marvel’s Avengers terá Homem-Aranha apenas no PlayStation





A PlayStation anunciou, nesta segunda-feira (3), que o herói Homem-Aranha ficará disponível no jogo Marvel’s Avengers de forma exclusiva para os usuários de PlayStation.





A revelação foi feita através de uma publicação no blog da Sony, escrita por Jeff Adams, diretor de arte da Crystal Dynamics , desenvolvedora do game. Ele disse que o novo personagem será liberado no início de 2021 sem custo adicional e apenas para jogadores do PlayStation.

O jogo será lançado para PlayStation 4 em 4 de setembro de 2020, e chegará ao PlayStation 5 assim que o console for apresentado no mercado.

“Para garantir que essa equipe [de heróis da Marvel] funcione sem problemas, Vince Napoli, nosso Designer de Combate, trabalha duro para tornar o Homem-Aranha tão bom nos controles quanto nas páginas dos quadrinhos”, escreveu Jeff. “As impressionantes habilidades acrobáticas do Homem-Aranha complementarão a experiência, permitindo que você faça a transição perfeita da navegação para o combate”, prometeu.