“Homem-Aranha 3”: Fãs furam fila da bilheteria e dão início a briga; veja vídeo

Reprodução/Twitter Fãs furam filha para comprar ingresso e dão início a briga

Uma tentativa de furar fila para compra de ingressos provocou uma briga generalizada no cinema do centro comercial de Cuernavaca, no México, nesta segunda-feira. A confusão ocorreu entra fãs do “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”.

O filme vai estrear no México apenas em 15 de dezembro, mas os bilhetes já estão à venda. De acordo com o jornal mexicano Diario de Morelos, dezenas de fãs estiveram no centro comercial para garantir seu bilhete. Mas alguns não quiseram esperar na fila.

A luta campal durou alguns minutos, até que os jovens envolvidos na briga foram separados. No vídeo é possível ver que um dos rapazes chuta no rosto outro que está no chão, em uma das lutas.

Em outro momento, uma das pessoas presente brinca: “O filme vai estar lá a semana toda”.

A pré-venda no México começou à meia-noite de ontem e estava disponível pela internet. No entanto, a plataforma apresentou instabilidade e filas foram formadas na entrada dos cinemas.