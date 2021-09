Homem aparece fumando em boia durante inundações em Nova York

reprodução: Twitter Imagens do vídeo que viralizou na internet

Após as chuvas torrenciais que atingiram Nova York nos últimos dias , um homem foi flagrado relaxando em uma boia. Em um beco alagado pela tempestade causada pelo Furacão Ida , o homem também estava fumando uma espécie de narguilé enquanto é levado pelo movimento da água.

O homem do vídeo foi identificado como o dono de um estúdio de tatuagem da cidade. Segundo o New York Post, o vídeo viralizou nas redes sociais e muitos associaram que as imagens tenham sido registradas durante a tempestade de ontem.

New York is under water but this guy’s living his best life @BS_NewYork pic.twitter.com/xE3KAvt0Dd — Barstool Sports (@barstoolsports) September 2, 2021









Ainda hoje, um usuário do Twitter alertou as autoridades de Nova York sobre um incêndio no meio de bairros inundados em Manville, Nova Jersey. Segundo o jornalista da NBC Nova York, os bombeiros não podem chegar ao local por conta do alagamento na cidade.

BREAKING: Chopper 4 is now seeing houses on fire in the middle of flooded neighborhoods in Manville, NJ. No firefighters can reach the homes #nbc4ny @StormTeam4NY @NBCNewYork pic.twitter.com/9IrmwtgdGX — Jesse Hamilton (@JesseJHamilton) September 2, 2021

Ao menos nove pessoas morreram em Nova York após a tempestade na noite de ontem causada pelo Furacão Ida. As chuvas provocaram grandes inundações, informou a polícia.

A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, e o prefeito da cidade, Bill de Blasio, declararam estado de emergência após as inundações. Segundo as autoridades, a enchente pode afetar até 20 milhões de pessoas.

As inundações provocadas pela tempestade dificultaram o acesso na cidade. Praticamente todas as linhas do metrô de Nova York tiveram a circulação interrompida.