Homem anda pelo centro de Londres apenas com máscara no pênis; veja foto

AFP Homem foi flagrado andando com máscara no pênis em Londres





Nesta sexta-feira (23), um homem foi flagrado caminhando pela Oxford Street, centro comercial de Londres usando uma máscara . Até aí tudo bem. No entanto, o homem andava nu e usava o acessório para cobrir o pênis, e não a boca e o nariz. O uso do acessório é obrigatório devido ao novo coronavírus .





Testemunhas afirmaram ao jornal local Evening Start que algumas pessoas tiraram foto do homem. Outras o observaram em choque, sem acreditar na cena.

A cena foi flagrada por um fotógrafo da AFP e está rodando o mundo. A identidade do homem segue desconhecida.

Man parades down Oxford Street wearing nothing but mask https://t.co/lcFoeGKCuj pic.twitter.com/pRDD0zzo4V — Reuters (@Reuters) July 24, 2020





A publicação brincou ainda que “talvez ele estivesse interpretando de maneira equivocada” a determinação de uso de máscara em espaços públicos do governo.

Se for flagrado fazendo utilização errada da máscara — como o caso do homem com a máscara no pênis —, o cidadão está sujeito a multa de até 100 libras esterlinas.