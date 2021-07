Homem alega que matou cão para se defender

Gilvanei da Silva Santos, acusado de ter matado o cachorro Spike no dia 1º de julho, na Serra, negou que tenha atacado o animal gratuitamente. O homem alegou ter golpeado o cão com as facas que tinha em mãos para se defender. Na condição de convocado, Santos prestou depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos contra os Animais da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (13).

O acusado afirmou que foi desafiado a se defender com uma faca pelo tutor do cachorro, o auxiliar de serviços gerais José Raimundo Pereira de Jesus, que teria soltado o animal. Ainda disse que o cachorro pulou em cima dele e, por isso, teria esfaqueado Spike. “Fui na sorte. Ele pulou em cima de mim. Ele iria rasgar a minha cara”, disse, ao descrever em detalhes como acertou as facadas no animal.

Ainda disse ter se arrependido e chorado após o fato. “Eu não fugi do local. Quando em casa fui chamado para voltar para ajudar a enterrar o cachorro e lá tinha um monte de gente querendo me pegar”, declarou.

José Raimundo Pereira de Jesus disse que Gilvanei cometeu o crime porque não gostava do animal. Algumas semanas antes, teria dito que mataria o cachorro se fosse atacado.

O tutor do animal também declarou que Gilvanei Silva seria uma pessoa violenta e usuária de drogas. Relatou ter conhecido o agressor há cerca de três meses e que não queria que ele frequentasse a sua casa. Gilvanei chegou a ser preso, mas foi solto depois de pagar fiança.

A deputada Janete de Sá (PMN), presidente do colegiado, expressou sua indignação pelo fato de o agressor do animal ter sido solto. Ela criticou o Ministério Público (MPES) pelo fato, inclusive, por ter permitido a soltura de agressores em outro caso de violência contra animais. “É inadmissível que o Ministério Público aja dessa maneira”, disse. Ainda considerou uma afronta não ter sido feito o pedido de prisão de Bianca Guimarães, investigada pela autoria de outro emblemático caso de agressão aos animais.

A CPI solicitou à Justiça proteção policial para José Raimundo para garantir a segurança do tutor neste momento, considerado pela deputada de muita preocupação, para evitar qualquer violência contra ele e sua família.

Testemunhas

O cabo da Polícia Militar (PMES) Roges Miranda Pinto afirmou que a equipe foi acionada para a ocorrência e inicialmente pensou que o crime teria sido cometido contra uma pessoa, mas no local constatou que se tratava de um animal. Disse que Gilvanei foi para casa e correu risco de linchamento por conta da morte do animal. O cabo Miranda disse que Gilvanei foi preso em casa e estava alcoolizado.

Ao promotor de Justiça Luiz Renato Azevedo da Silveira, cabo Miranda disse que o animal levou duas facadas na cozinha da moradia de José Raimundo de Jesus.

O cabo PM Marcos Vinicius da Silva Prando descreveu a cena do crime e relatou a presença de muito sangue pela casa. Segundo o militar, Gilvanei estava alterado, pois havia bebido desde a manhã, mas aparentou bastante frieza ao alegar ter se defendido do animal.

Presentes

Também participaram da reunião o vice-presidente da comissão, deputado Vandinho Leite (PSDB); a presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), Virginia Teixeira do Carmo Emerich; a presidente Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo (Sopaes), Regina Mazzuco; o delegado de Polícia Eduardo Passamani; Alexandre (filho de José Raimundo Pereira de Jesus) e Valdemir (irmão de José Raimundo Pereira de Jesus).